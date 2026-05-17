С января по апрель 2026 года ВИЧ выявили у 127 жителей Томской области

Пройти тестирование можно бесплатно и анонимно Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 17 мая, в мире отмечают Международный день памяти умерших от СПИДа. Управление Роспотребнадзора по Томской области обнародовало свежую статистику по этому заболеванию. На 1 мая 2026 года в регионе живут 9672 человека с ВИЧ-инфекцией.

За четыре месяца впервые выявили 127 случаев, что на 18% ниже прошлого аналогичного показателя. Больше всего заражений пришлось на Томск— 89, далее Томский район (13) и Колпашевский (8). Новыми пациентами оказались 57 мужчин и 70 женщин. Основной путь инфицирования — половой.

«Полностью излечить ВИЧ-инфекцию пока не возможно, но она перешла в категорию контролируемых хронических заболеваний благодаря эффективным средствам профилактики, диагностики и антиретровирусной терапии», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Специалисты порекомендовали избегать контактов с чужой кровью и регулярно проходить тестирование на ВИЧ. Сдать анализ можно бесплатно и анонимно в поликлинике или в Центре по профилактике и борьбе со СПИД по адресу: улица Смирнова, дом №5а.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что в ГКБ №3 внедрили таргетную терапию для лечения полипов в носу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельный «крысиный» хантавирус: стоит ли его бояться томичам

Задымленный балкон едва не отрезал шестерым томичам путь к выходу

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru