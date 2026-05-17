Задымленный балкон едва не отрезал шестерым томичам путь к выходу

Все погорельцы спаслись Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области.

Утром 17 мая пресс-служба регионального ГУ МЧС сообщила о новых ЧП. На улице Королева в Томске вспыхнул кирпичный жилой дом. Возгорание произошло на балконе третьего — среднего — этажа. Пламя повредило деревянную обшивку стен и оплавило пластиковое остекление. Стихия распространилась на 10 квадратных метров.

На месте инцидента работали более 2двух десятков огнеборцев с пятью единицами техники. С верхних этажей при помощи спасательных устройств эвакуировали шестерых человек. Никто не пострадал.

Всего за минувшие сутки потушили три пожара. Для ликвидации последствий ДТП сотрудники МЧС не привлекались. Происшествий на водных объектах не зафиксировалось.

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что СК начал проверку из-за угрозы разрушения моста в Бакчарском районе.

