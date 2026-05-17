За неделю томские видеокамеры «поймали» почти 25 тысяч лихачей

Проверить неуплаченные штрафы можно и на сайте Госавтоинспекции

Сотрудники УМВД России по Томской области подвели итоги недельной работы системы видеофиксации на дорогах. 17 мая ведомство сообщило, что за семь прошедших дней приборы зафиксировали 28 958 нарушений. Чаще всего нарушители игнорировали скоростной режим — в 24 950 случаях.

В регионе видеокамеры следят за соблюдением Правил дорожного движения ежедневно. После того, как объектив «ловит» нарушителя, информация уходит в ГИБДД, где ее обрабатывают. Затем владелец автомобиля получает по почте квитанцию на оплату штрафа.

«Основная цель использования приборов видеофиксации — обеспечение безопасности движения и снижение дорожно-транспортного травматизма», — пояснили в управлении Министерства внутренних дел.

Чтобы вовремя узнавать о выписанных штрафах, водителям советуют зарегистрироваться на портале «Электронное правительство». Проверить неуплаченные суммы можно и самостоятельно на сайте Госавтоинспекции в соответствующем разделе.

