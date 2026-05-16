Соседний с Томском регион снесет порывистый ветер

Жителям Томской области, планирующим поездки в соседний регион, стоит учесть резкое ухудшение погоды. Как сообщает издание «Сибдепо», 17 мая в Кузбассе ожидаются сильные ливни, грозы и шквалистый ветер.
По данным синоптиков, северо-западный ветер усилится до 20 метров в секунду, а видимость во время осадков снизится до 1000 метров и менее. К тому же прогнозируется заметное похолодание. Мэр Белова Константин Коробкин предупредил о возможных сложностях на дорогах и призвал граждан к осторожности.
«Друзья, будьте внимательны друг к другу и осторожны на дорогах. Пожалуйста, учитывайте переменчивый характер погоды. Берегите себя, своих родных и близких!» — обратился чиновник к жителям.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.
Специалисты рекомендуют томичам, направляющимся в Кузбасс, заранее проверить маршрут, избегать поездок в период сильных осадков и соблюдать скоростной режим. Автомобилистам стоит учитывать снижение видимости и риск аквапланирования на трассе. Своевременное информирование о погодных условиях помогает предотвратить аварийные ситуации и сохранить безопасность в пути.
