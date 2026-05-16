Ученые ТГУ изучили характеристики бетона при ударных нагрузках

Материалом для исследований стали серийные образцы бетона

Специалисты Томского государственного университета совместно с коллегами из ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии РАН изучили поведение тяжелого бетона при динамических нагрузках. Исследование томских физикотехников позволит проектировать взрывобезопасные объекты на основе точных данных, а не устаревших нормативов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В ходе экспериментов выяснилось, что при взрыве тяжелый бетон демонстрирует в шесть раз более высокую прочность по сравнению со статическими показателями, но разрушается неравномерно. Ранее строительные конструкции рассчитывали только на статическое воздействие, однако данные о реакции материала на взрывную волну практически отсутствовали. На основе полученных данных физикотехники ТГУ построили модель, прогнозирующую поведение материала в ударно-волновых условиях.

«Мы исследуем динамические эффекты, чтобы заложить в конструкторский проект уверенность: строительное сооружение не подведет при любых условиях, сможет защитить персонал и оборудование. Сейчас мы детально изучили бетон класса В45. В перспективе хотим создать полный атлас разных видов тяжелого бетона — от В30 до В60 и выше», — отметил заведующий лабораторией нанотехнологий и металлургии ФТФ ТГУ Илья Жуков.

Материалом для исследований стали серийные рецепты одного из крупнейших производителей бетона в Томской области. Промышленный партнер намерен внедрять полученные знания в будущие проекты строительства атомных станций, тоннелей и других объектов повышенной безопасности.

Результаты работы томских ученых имеют практическое значение для обеспечения надежности критически важной инфраструктуры. Точные данные о поведении материалов при экстремальных воздействиях позволяют минимизировать риски и повышать уровень защиты персонала и оборудования.

