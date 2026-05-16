Сибиряк получил 7 лет колонии за развратные действия перед школьниками

Суд назначил строгое наказание 56-летнему жителю Кемерова, совершившему преступление против несовершеннолетних. Об этом сообщает издание «Сибдепо» со ссылкой на Объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

Кемеровский областной суд вынес обвинительный приговор мужчине, признав его виновным по ч. 3 ст. 135 УК РФ. Следствие установило, что 12 апреля 2025 года фигурант во дворе жилого дома демонстрировал обнаженные части тела детям.

За совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 135 Уголовного кодекса, осужденному назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд запретил ему в течение восьми лет заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением несовершеннолетних.

Приговор пока не вступил в законную силу. У сторон процесса остается возможность подать апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию.

