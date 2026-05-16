В Томской области простятся с погибшим в СВО пулеметчиком Ильей Невзоровым

Мужчина героически погиб на СВО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области простятся с жителем Стрежевого. Рядовой Илья Невзоров, 1992 года рождения, погиб 21 ноября 2025 года в ходе специальной военной операции. Информацию об этом опубликовал мэр города.

Военнослужащий проходил службу по контракту в должности пулеметчика мотострелкового отделения. Прощание состоится 18.05.2026 с 13:00 до 14:00 в Храме Святителя Николая Чудотворца. Земляки смогут проводить героя в последний путь, отдав дань уважения его мужеству и исполнению воинского долга.

Редакция «КП-Томск» выражает соболезнования родным и близким погибшего героя.

