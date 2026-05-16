СК проверяет жалобы томичей на разбитые дороги и отсутствие освещения

Томичи жалуются на многочисленные повреждения дорожного полотна и отсутствие уличного освещения на 1-й Вилюйский проезд и улице Угрюмова. Горожане говорят, что это разбитые дороги и темнота затрудняет проезд к жилым домам и социальным учреждениям. Как сообщили в следственном управлении СК России по Томской области, информация о проблемных участках была выявлена в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей. В ведомстве сообщили о начале проверки.

Следственным отделом по Советскому району Томска организовано проведение проверки. В рамках процессуальных действий будет дана правовая оценка изложенным обстоятельствам, изучены материалы и показания заявителей. Специалисты оценят, соблюдались ли требования федерального и регионального законодательства при содержании улично-дорожной сети.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. О ходе расследования ведомство обещает информировать дополнительно.

