Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 мая 2026 9:34

СК проверяет жалобы томичей на разбитые дороги и отсутствие освещения

Следственный комитет организовал процессуальную проверку по факту нарушения прав жителей улиц 1-й Вилюйский проезд и Угрюмова
Екатерина Сафонова
Ведомство взяло проблему под свой контроль

Ведомство взяло проблему под свой контроль

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Томичи жалуются на многочисленные повреждения дорожного полотна и отсутствие уличного освещения на 1-й Вилюйский проезд и улице Угрюмова. Горожане говорят, что это разбитые дороги и темнота затрудняет проезд к жилым домам и социальным учреждениям. Как сообщили в следственном управлении СК России по Томской области, информация о проблемных участках была выявлена в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей. В ведомстве сообщили о начале проверки.

Следственным отделом по Советскому району Томска организовано проведение проверки. В рамках процессуальных действий будет дана правовая оценка изложенным обстоятельствам, изучены материалы и показания заявителей. Специалисты оценят, соблюдались ли требования федерального и регионального законодательства при содержании улично-дорожной сети.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. О ходе расследования ведомство обещает информировать дополнительно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томичка погасила двухмиллионный долг после ареста заложенного дома приставами

«Мигрени и тошнота»: Мощная магнитная буря накроет Томскую область в ближайшие сутки

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru