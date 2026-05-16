Аграрии Томской области начали сев овощей и посадку картофеля

Лидером посевной кампании стал Зырянский район Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области продолжается весенняя посевная кампания. К работам приступили аграрии 11 районов, в семи из них уже идет активный сев. По состоянию на 15 мая 2026 года яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 14 985 гектаров, что составляет 12,3% от плановых площадей.

Лидером по темпам работ остается Зырянский район, где под яровые отвели 5 288 га. Следом идут Кожевниковский район (3 121 га), Шегарский (1 926 га) и Томский (1 910 га). В хозяйствах Томского района началась посадка овощей и картофеля. Аграрии посеяли морковь на площади 25 га и свеклу — на 5 га. Также высажено 3 га картофеля и еще 3 га моркови.

Параллельно в семи районах региона идет сев масличных культур. Под них занято 3,7 тыс. га (10,3% от плана). В частности, продолжается посев масличного льна, обработано уже 220 га.

Аграрии также завершают уход за многолетними травами и озимыми. Боронование проведено на площади 35,7 тыс. га, прибивка влаги — на 132,7 тыс. га. На поля внесено 255,6 тыс. тонн органических удобрений. Минеральными удобрениями подкормили 7,7 тыс. га озимых, 12,4 тыс. га яровых культур и 4,1 тыс. га многолетних трав.

Специалисты департамента сельского хозяйства отмечают, что погодные условия позволяют соблюдать агротехнические сроки. Контроль за ходом посевной кампании осуществляется в ежедневном режиме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томские аграрии экспортировали в Китай 1,6 тысячи тонн гороха

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru