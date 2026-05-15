В Томской области зафиксировали пять действующих очагов бешенства

Переносчиками опасной инфекции являются уличные животные

В Томской области с начала года зарегистрировано семь подтвержденных случаев бешенства среди животных. Об этом сообщили в Госветслужбе региона.

Инфекцию выявили у двух собак, трех лисиц, а также у енотовидной собаки и бобра. При этом случаев заболевания среди сельскохозяйственных животных не зафиксировано.

На сегодняшний день в области остаются действующими пять очагов бешенства. В связи с этим ветеринарные врачи напоминают: вакцинация домашних питомцев — единственный надежный способ защиты от смертельно опасного заболевания.

Прививки против бешенства можно сделать бесплатно в государственных ветучреждениях Томской области. Вакцинации подлежат все собаки и кошки, достигшие трехмесячного возраста. Ревакцинацию необходимо проводить ежегодно.

Владельцам животных также рекомендуют не допускать контакта питомцев с дикими и безнадзорными животными, а при обнаружении подозрительного поведения у зверя немедленно сообщать в ветслужбу. Своевременная профилактика помогает избежать трагических последствий как для животных, так и для людей.

