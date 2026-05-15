Томские следователи раскрыли детали заочного ареста Мучника и Прянишникова

Расследование дел о нарушении законодательства об иностранных агентах находится на контроле следственных органов

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Томской области расследует уголовные дела в отношении Виктора Мучника* и Алексея Прянишникова*. Оба фигуранта признаны в России иностранными агентами и обвиняются по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах).

По версии следствия, обвиняемые, уже привлеченные ранее к административной ответственности по статье 19.34 КоАП РФ, находясь за пределами страны, повторно распространили материалы в социальных сетях без обязательной маркировки. В публикациях отсутствовало указание на то, что они созданы или распространены физическими лицами, выполняющими функции иностранного агента.

По ходатайству следователя суд избрал в отношении Мучника и Прянишникова меру пресечения в виде заключения под стражу. Поскольку оба находятся за границей, решение принято заочно. Фигуранты объявлены в международный розыск.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Сотрудники ведомства работают над сбором и закреплением доказательственной базы, а также установлением всех обстоятельств совершенных преступлений.

Напомним, ранее МВД России также внесло Виктора Мучника, бывшего руководителя закрывшейся томской телекомпании, в базу розыска по уголовному делу.

* - признан иностранным агентом

