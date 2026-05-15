За три дня в Томской области в ДТП пострадали четыре человека

Автомобиль просто улетел в деревья. Фото: УМВД России по Томской области

С 12 по 14 мая 2026 года на дорогах Томска и области произошло несколько серьезных дорожно-транспортных происшествий. Госавтоинспекция поделилась свежей статистикой.

В Томске 12 мая около 11:20 на проспекте Ленина, 136 «А», столкнулись маршрутный автобус «ПАЗ» и автомобиль «Лада Гранта». По предварительным данным, 63-летний водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и врезался в идущую впереди легковушку под управлением 31-летнего мужчины. В результате травмы получила 32-летняя пассажирка общественного транспорта, ее доставили в больницу. Выяснилось, что у водителя автобуса истек срок действия водительского удостоверения, то есть он управлял транспортным средством незаконно.

В тот же день около 14:10 на 214-м километре трассы «Томск – Каргала – Колпашево» (Молчановский район) водитель 1960 года рождения на автомобиле «Киа Рио» не справился с управлением из-за погодных условий. Машина выехала на встречную полосу и съехала в кювет. Водитель, находившийся в салоне один, госпитализирован с травмами.

Рано утром 13 мая около 02:05 на Иркутском тракте, 105 «А», 37-летний водитель автомобиля «Тойота Виста» потерял контроль над машиной и врезался в опору уличного освещения. Мужчина также доставлен в медицинское учреждение.

Днем 13 мая около 13:30 на улице Красноармейской, 20, в Томске произошла авария с участием ребенка. 71-летний водитель «Ниссан Альмера» совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшая госпитализирована.

Сотрудники Госавтоинспекции просят очевидцев ДТП на улице Красноармейской сообщить известную информацию. Обратиться можно по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, кабинет 103, или по телефону 8 (3822) 794-699.

Полицейские напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима, учета дорожных условий и особой осторожности near пешеходных переходов.

