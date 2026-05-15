В Томске пройдут соревнования по управлению беспилотными платформами

Победители получат шанс войти в сборную Томской области для участия в крупнейшем соревновании по беспилотной авиации Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ТГУ в конце мая пройдут соревнования по управлению беспилотными платформами. Участниками могут стать студенты вузов и колледжей, а также школьники 8–11 классов. В команде может быть от 3 до 4 человек. Регистрация участников уже началась.

Участники чемпионата дронов могут выбрать один из трех форматов в зависимости от уровня подготовки.

Для школьников и студентов техникумов и колледжей предусмотрен школьный дивизион с легким уровнем сложности. Студенческий дивизион разделен на два трека: легкий уровень под названием «Продолжай говорить, и мы долетим» и сложный уровень — программирование дронов роевого управления.

Победители чемпионата представят регион на всероссийских соревнованиях по беспилотной авиации «Архипелаг 2026».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томичка потеряла 35 тысяч рублей, купив несуществующего котенка в интернете

В Томской области к лишению свободы приговорен виновник смертельного ДТП

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru