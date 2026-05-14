Прокуратура Томска помогла матери погибшего бойца вступить в наследство

Женщина не могла оформить наследство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кировского района Томска оказала правовую поддержку матери погибшего участника специальной военной операции. Женщина обратилась за помощью, поскольку отсутствие регистрации у сына по месту жительства на момент гибели препятствовало вступлению в наследство.

В ходе прокурорской проверки установлено, что боец на протяжении всей жизни фактически проживал в Томске, однако официальная регистрация у него отсутствовала. Это обстоятельство создавало правовые препятствия для оформления наследственных прав его матерью.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила в суд заявление об установлении места открытия наследства. Требования надзорного ведомства были удовлетворены в полном объеме.

Теперь женщина сможет беспрепятственно оформить наследственные права на имущество погибшего сына. Данная практика демонстрирует важность своевременного обращения за правовой помощью при возникновении сложностей с документами.

Жителям Томской области, столкнувшимся с аналогичными проблемами при оформлении наследства, рекомендуют обращаться в прокуратуру или к квалифицированным юристам для защиты своих законных интересов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Колпашевском районе неплательщицу алиментов судят за долг в 2,7 млн рублей

Экс-главу томской ТВ2 Виктора Мучника объявили в розыск

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru