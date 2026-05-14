Дело по ст. 238 УК РФ: СК расследует смерть мужчины в Томской области

Пациент скончался в реабилитационном центре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Томской области Сергею Горячеву доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти мужчины в Зырянском районе. Об этом стало известно сегодня.

По данным следствия, в частной медицинской организации района мужчине оказали услуги, не отвечающие требованиям безопасности, в результате чего его состояние здоровья ухудшилось. После госпитализации в государственное медицинское учреждение пациент скончался.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, изучают медицинскую документацию и назначают необходимые экспертизы.

Расследование продолжается. По его результатам будет дана правовая оценка действиям всех причастных лиц, а также приняты меры профилактического характера для недопущения подобных ситуаций в будущем.

