НовостиОбщество14 мая 2026 13:02

СК РФ проверяет незаконные сауны в томской многоэтажке

Следователи возбудили проверку по статье 238 УК РФ после сообщений жильцов
Екатерина Сафонова
Помещения были оборудованы под сауну без учета противопожарных норм

Помещения были оборудованы под сауну без учета противопожарных норм

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске проверят помещения в жилом доме, которые, по словам жильцов, нарушают противопожарные нормы. Следственный комитет Российской Федерации по Томской области организовал процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ, после сообщений о пожаре в саунном комплексе в жилом доме по переулку Овражному в Томске.

По данным СМИ, жилые помещения в доме незаконно переоборудованы под сауны, деятельность которых ведется с систематическим нарушением норм пожарной безопасности, что приводит к регулярным возгораниям.

Надзорным органом будет дана надлежащая правовая оценка всем изложенным обстоятельствам, установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему. В ходе проверки специалисты изучат документацию на помещение, оцените соблюдение требований противопожарной защиты и законность оказания услуг населению.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Жителям многоквартирных домов рекомендуют сообщать в надзорные органы о фактах незаконной перепланировки и эксплуатации помещений с нарушением требований безопасности.

Соблюдение норм пожарной безопасности в жилых домах — важное условие защиты жизни и здоровья граждан.

