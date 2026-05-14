СК РФ проверяет незаконные сауны в томской многоэтажке

Помещения были оборудованы под сауну без учета противопожарных норм Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске проверят помещения в жилом доме, которые, по словам жильцов, нарушают противопожарные нормы. Следственный комитет Российской Федерации по Томской области организовал процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ, после сообщений о пожаре в саунном комплексе в жилом доме по переулку Овражному в Томске.

По данным СМИ, жилые помещения в доме незаконно переоборудованы под сауны, деятельность которых ведется с систематическим нарушением норм пожарной безопасности, что приводит к регулярным возгораниям.

Надзорным органом будет дана надлежащая правовая оценка всем изложенным обстоятельствам, установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему. В ходе проверки специалисты изучат документацию на помещение, оцените соблюдение требований противопожарной защиты и законность оказания услуг населению.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Жителям многоквартирных домов рекомендуют сообщать в надзорные органы о фактах незаконной перепланировки и эксплуатации помещений с нарушением требований безопасности.

Соблюдение норм пожарной безопасности в жилых домах — важное условие защиты жизни и здоровья граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области врезавшийся в иномарку водитель грузовика вину не признал

Гарантийный ремонт дороги начался на кольце Энтузиастов в Томске

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru