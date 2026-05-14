В Томской области построят 17 км линий электроосвещения в 2026 году

Энергоэффективные светодиодные фонари с автоматическим управлением повысят безопасность на региональных трассах

Строительство 17 км линий электроосвещения запланировано в 2026 году в Томском, Асиновском, Шегарском, Молчановском и Александровском районах Томской области. Все новые линии оборудуют энергоэффективными светодиодными светильниками и автоматизированной системой управления.

В Томском районе освещение появится на подъездах к селам Корнилово, Кафтанчиково, посёлкам Зональная Станция и Ключи. Также планируется осветить остановочные комплексы «Петровский участок» и «Слобода Вольная» на подъезде к Зоркальцеву. Линии электроосвещения проложат в границах деревни Феоктистовка на автодороге Камаевка – Асино – Первомайское, в Победе и Молчанове на трассе Томск – Каргала – Колпашево, в селе Александровское на дороге Александровское – 35 км.

За последние восемь лет вдоль региональных трасс построено 61 км линий искусственного освещения в границах населённых пунктов Зоркальцево, Богашево, Зональная Станция, Предтеченск, Кузовлево, Светлый, Молодежный, Каргала, Кривошеино, Тунгусово, Нарга, Могочино, Кожевниково, Базой, Первомайское, Белый Яр, Тегульдет и других.

Реализация программы освещения трасс способствует снижению аварийности в тёмное время суток и повышает комфорт передвижения для жителей отдалённых населённых пунктов Томской области.

