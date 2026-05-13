В Томске изменится маршрут автобуса №29 из-за футбольного матча

В воскресенье, 17 мая, с 14:00 до 21:00 автобусы маршрута №29 временно изменят схему движения. Подробности сообщили в департаменте транспорта Томска.
Транспорт не будет следовать по улице Войкова на участке от улицы Бердской до остановки «Карандашная фабрика».
Конечной точкой маршрута в этот период станет остановка «Почтовое отделение № 9». Пассажирам рекомендуется заранее планировать поездки и учитывать эти изменения.
