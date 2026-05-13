Предстоящей ночью в Томской области ожидается снег

В ночные часы синоптики прогнозируют холодный северный ветер Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Ночь с 13 на 14 мая в Томской области будет холодной. Это прогноз синоптиков томского ЦГМС. В районах области в ночные часы местами возможен мокрый снег, днем — дождь со снегом.

Ветер северный 1-6 м/с, местами порывы будут достигать до 11 м/с. Температура воздуха ночью составит -0…-5°С, по крайнему северу похолодает до -10°С. Днем ожидается +1…+6 градусов.

В Томске ночью также возможен небольшой снег, днем — без существенных осадков. Ветер северный с порывами до 11 м/с. Температура ночью составит -2…-4 °С, днем ожидается +6…+8 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После гибели младенца томичи приняли в семью малышку с фетальным алкогольным синдромом: 25-летняя история молитв, борьбы и любви

Ангина, калории и много соли: жителям Томской области назвали опасности окрошки

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru