Студенты ДВФУ получат безлимитный доступ к российской нейросети SpeShu.AI

Студенты ДВФУ смогут бесплатно пользоваться нейросетью SpeShu.AI - разработкой одноименной мультиплатформы - до конца летней сессии. Дополнительно учащиеся получают промокод «ДВФУ20», который увеличивает стартовый депозит. Его можно потратить на другие нейросетевые модели.

Акция появилась на фоне заметного интереса государства к теме ИИ в образовании. В апреле 2026 года группа депутатов Государственной думы направила в правительство законопроект о легализации верифицированных нейросетей в школах и вузах. Соавтор документа - председатель думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов - заявил, что технологии нельзя просто запрещать - их необходимо взять под контроль. На создание реестров ИИ-модулей и переподготовку педагогов в законопроекте заложено 130,1 миллиона рублей.

Еще раньше, в августе 2025 года, Минобрнауки сформулировало базовые требования к применению ИИ в учебном процессе. Ведомство указало, что образовательные системы на основе искусственного интеллекта должны развивать когнитивные способности учащихся, а не формировать зависимость от технологий. При этом от обязательного федерального регулирования министерство пока воздержалось: вузам предложили разрабатывать этические кодексы самостоятельно.

Запрос на такие инструменты в студенческой среде действительно есть. По данным опроса платформы «Я - профессионал», проведенного в феврале 2025 года среди более чем тысячи студентов, нейросетями в учебе пользуются 85% учащихся российских вузов, регулярно - почти каждый третий.

Российский рынок генеративного ИИ за 2025 год вырос с 13 до 58 миллиардов рублей, следует из данных аналитической компании Just AI. По прогнозу Всемирного экономического форума, к 2030 году около 39% профессиональных навыков устареют, и работодатели будут ориентироваться на тех, кто умеет работать с цифровыми инструментами.

СПЕШУ АИ (SpeShu.AI) - агрегатор нейросетей, который объединяет в одном интерфейсе более 300 ИИ-инструментов для работы с текстом, изображениями, видео и музыкой. Среди доступных моделей - ChatGPT, Claude, DeepSeek, Gemini, Grok, Kling и другие. Сервис работает без VPN, оплата принимается через СБП.

