Спикер томской облдумы и представители заксобраний СФО обсудили меры поддержки семей с детьми

По мнению парламентариев, поддержка семей должна идти через укрепление традиционных ценностей. Фото: Заксобрание Омской области

Заседание Совета законодателей Сибирского федерального округа состоялось в Омске под председательством спикера Законодательной Думы Томской области Оксаны Козловской. Темой обсуждения стали актуальные меры поддержки семей с детьми и факторы, влияющие на рост рождаемости. Мероприятие прошло с участием спикеров Иркутской, Кемеровской, Омской, Томской областей, Алтайского и Красноярского краев, Республик Алтай и Хакасия.

Оксана Козловская подчеркнула, что вопрос демографии является приоритетом для всех органов публичной власти, однако универсальных решений для изменения демографической ситуации не существует, поскольку регионы обладают разным экономическим потенциалом. Субъекты с сильной бюджетной базой могут позволить себе масштабные финансовые меры поддержки — региональный маткапитал, льготную ипотеку, корпоративные программы.

Универсальных решений для изменения демографической ситуации не существует . Фото: Заксобрание Омской области

Представители сибирских регионов в Совете законодателей обратили внимание на то, что поддержка семей должна идти через укрепление традиционных ценностей.

По итогам заседания будут подготовлены рекомендации, обобщающие лучшие региональные практики совместной работы органов власти, образовательных, религиозных организаций и общественных объединений по популяризации образа многодетной семьи.

На заседании Совета законодателей парламентарии также подписали Соглашение о сотрудничестве по вопросам сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.

