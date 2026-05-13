Мокрый снег и порывы ветра ожидаются в Томской области 13 мая

Фото: Елена Белоусова.
Облачная погода с прояснениями ожидается в Томске и области в среду, 13 мая. По данным синоптиков ЦГМС, возможны осадки — дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы будут достигать 14 м/с.
В области в дневные часы температура воздуха составит +2…+7 градусов. В Томске столбики термометров поднимутся до +4…+6 градусов.
С 14 мая в регионе ожидается потепление до +13 градусов, в пятницу, 15 мая, потеплеет до +16 градусов.
Томские врачи спасли пациентку с редким заболеванием
Еще одна ловушка: владельцы загородных участков в Томской области могут попасться на новую уловку мошенников
