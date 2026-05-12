Участок улицы Тимакова в Томске перекрыли до августа

Проезд закрыли до августа

С понедельника, 11 мая, в Томске закрыт для движения проезд по участку улицы Тимакова — от проспекта Ленина до дома №6 по Тимакова. По данным городских властей, на закрытом участке начались коммунальные работы.

Перекрытие будет продолжительным, продлится большую часть лета. До 22.00 субботы, 1 августа, работы на участке будет вести ООО «Ремис». Характер деятельности не уточняется.

