Следующие длинные выходные в Томске пройдут с 12 по 14 июня

Очередные продолжительные выходные после майских праздников ожидают томичей через месяц. Согласно утвержденному производственному календарю на 2026 год, при пятидневной рабочей неделе горожане будут отдыхать с 12 по 14 июня. Дополнительный выходной связан с празднованием Дня России, который отметят в пятницу 12-го.

Перед праздником, в четверг 11 июня, томичи уйдут с работы на час раньше обычного. После летних выходных следующего трехдневного отдыха в 2026 году не будет. День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и станет отдельным выходным.

Кроме того, нерабочим станет 31 декабря — отдых перенесли с воскресенья, 4 января.

Ранее мы писали, что в Томской области на два дня объявили чрезвычайную пожароопасность пятого класса.

