В Томской области восстановили работу медицинской информационной системы

Массовый сбой затронул все медицинские учреждения

Замедление в работе МИС, возникшее после обновления программного обеспечения, полностью устранено. Все сервисы для пациентов и врачей функционируют в штатном режиме. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения Томской области.

Технические специалисты завершили комплекс работ по настройке и оптимизации системы. Теперь электронная медицинская документация, запись на прием к врачу, оформление направлений и обмен данными между учреждениями работают без задержек.

Сбой затронул все медицинские организации, подведомственные департаменту здравоохранения региона. Сейчас ситуация стабилизирована. Специалисты продолжают мониторить работу цифровых сервисов, чтобы обеспечить их стабильное функционирование в дальнейшем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полк в белом: медработники Томска прошли маршем с портретами участников Великой Отечественной войны

В Томске завершили реставрацию дома-памятника на улице Гагарина за 15 млн рублей

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru