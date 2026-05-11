Томичи вплели пожелания бойцам в маскировочную сеть на акции «Узор Победы»

К акции присоединились и сотрудники Росгвардии. Фото: Росгвардия

В Томске прошла патриотическая акция «Узор Победы». Участники написали слова поддержки военнослужащим и передали их для отправки в зону специальной военной операции.

Мероприятие прошло в формате открытой мастерской. Горожане писали теплые пожелания и напутствия на тканевых лоскутках, которые затем вплетались в единое полотно маскировочной сети. Волонтеры помогали всем желающим освоить технику плетения и рассказывали о значении таких сетей в современных боевых условиях.

К акции присоединились и сотрудники правоохранительных органов. Врио начальника управления вневедомственной охраны по Томску подполковник полиции Денис Богимский также оставил свое послание защитникам.

«Желаю чистого неба над головой и чтобы каждый выход на боевое задание заканчивался возвращением», — написал он.

Готовую маскировочную сеть отправят бойцам, выполняющим задачи в зоне СВО. Вплетенные в ячейки слова поддержки должны напомнить воинам о том, что в тылу их ждут и поддерживают.

