Первому за Уралом техвузу исполнилось 130 лет: ТПУ отметил юбилей

Юбилей стал поводом подчеркнуть значимость политеха для развития не только Томской области, но и всей страны. Фото: телеграм-канал Владимира Мазура

ТПУ отмечает 130-летний юбилей. Первый технологический вуз за Уралом сыграл ключевую роль в освоении Сибири и Дальнего Востока, подготовив сотни тысяч инженеров для всей страны. Сегодня Томский политех остается крупным научно-образовательным центром. В вузе обучаются 14,2 тысячи студентов и аспирантов из 58 стран мира. Научно-педагогический коллектив насчитывает 1 177 сотрудников. Университет реализует 117 образовательных программ и поддерживает работу 100 исследовательских лабораторий и центров.

За более чем век из стен университета вышло около 200 тысяч высококлассных специалистов. Выпускники ТПУ работают во всех регионах России, обеспечивая развитие промышленности и науки. Среди имен, связанных с вузом, — нобелевский лауреат Николай Семенов, академики Владимир Обручев, Каныш Сатпаев, Геннадий Месяц, авиаконструктор Николай Камов и создатель Останкинской телебашни Николай Никитин. Вклад политехников заметен даже в космической отрасли: Олег Алимов, выпускник ТПУ, создал буровой агрегат для станции «Луна-24».

ТПУ входит в число лидеров российской высшей школы по направлению «Нефтегазовое дело» и является опорным вузом для компаний «Газпром» и «Росатом». Вуз участвует в федеральных программах «Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы», а также в нацпроекте «Молодёжь и дети».

