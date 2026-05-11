Более 25 тысяч нарушений ПДД зафиксировали системы видеофиксации Томской области

Системы видеофиксации в регионе за семь дней выявили десятки тысяч автомобилистов, проигнорировавших правила дорожного движения. Основной упор инспекторы делают на контроль скоростного режима как главную причину аварийности. Об этом рассказали в УМВД России по Томской области.
За минувшую неделю комплексы фотовидеофиксации зарегистрировали 25 436 нарушений правил дорожного движения. Подавляющее большинство из них — 19 436 случаев — связано с превышением установленной скорости движения.
Использование автоматических камер направлено на обеспечение безопасности на дорогах и снижение уровня дорожно-транспортного травматизма. Статистика подтверждает, что контроль скоростного режима остается одним из самых эффективных инструментов профилактики серьезных аварий.
