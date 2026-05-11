В Томске назвали группы риска по остеопорозу и способы укрепления костей

Томским врачам пришлось дать подробные разъяснения о профилактике остеопороза — заболевания, при котором снижается плотность костей и многократно возрастает риск переломов. Особую бдительность медики призывают проявить женщинам старше 60 лет, особенно тем, у кого была ранняя менопауза или уже случались переломы, в том числе у близких родственников.

Ключевыми факторами риска, помимо возраста и генетики, называют низкий вес, сахарный диабет, ревматоидный артрит и длительный прием гормональных препаратов. Ситуацию усугубляют вредные привычки: курение, злоупотребление алкоголем и малоподвижный образ жизни.

Для сохранения прочности скелета специалисты настоятельно рекомендуют регулярные физические нагрузки. Наиболее эффективны упражнения с опорой на собственный вес: ходьба, бег, танцы и подвижные игры. Они помогают не только набрать костную массу в молодости, но и сохранить ее в пожилом возрасте. В качестве дополнения подходят умеренные силовые тренировки с гантелями небольшого веса, эспандерами, а также пилатес и плавание.

Особое внимание уделяется питанию и уровню витамина D, который необходим для усвоения кальция. Врачи советуют регулярно сдавать анализы на этот витамин и корректировать его уровень по назначению специалиста.

«Кальций — главный строительный материал для костей. Суточная норма кальция для взрослых — 1000–1200 мг. Чтобы получить это количество из еды, нужно выпивать и съедать примерно 3–4 порции молочных продуктов в день. Также кальций есть в кунжуте, миндале, зеленых овощах (брокколи, капуста) и бобовых», — пояснила врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Людмила Шулико.

Своевременная диагностика и изменение образа жизни позволяют существенно снизить риски хрупкости костей и сохранить активность в зрелом возрасте.

