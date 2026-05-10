В Томской области перевернулась лодка с четырьмя людьми, троих ищут

О местонахождении троих лодочников до сих пор нет информации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Томская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по факту ЧП с маломерным судном. Сегодня, 10 мая, ведомство сообщило о водном происшествии в Александровском районе.

По предварительным данным, в ночное время в окрестностях села Назино в акватории реки Назинская опрокинулась лодка. На борту находились четверо человек. Одному из них удалось спастись самостоятельно — выбраться на берег. Остальных людей ищут.

«Причины и обстоятельства события устанавливаются. Проверяется исполнение законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота», — прокомментировала ситуацию пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ранее tomsk.kp.ru рассказала, что в регионе волонтеры отыскали троих женщин, заблудившихся в лесу.

