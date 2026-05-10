Сегодня коларовский некрополь уже закрыт для новых захоронений. Фото: томская епархия

Томская епархия сообщила, что 8 мая митрополит Томский и Асиновский Ростислав возглавил на Южном мемориальном кладбище общегородскую панихиду. Молились о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны.

Сослужило владыке духовенство храмов областного центра и Северска. В песнопениях участвовали студенты местной духовной семинарии. Память сложивших головы предков почтили представители общественности, властей, обычные прихожане. После панихиды люди возложили цветы к монументу Неизвестному солдату.

Епархия опубликовала подборку фотографий с богослужения.

На мемориальном кладбище земляки почтили погибших героев. Фото: томская епархия

9 мая в томских храмах совершили благодарственные молебны Господу Богу за дарование Победы в Великой Отечественной войне. Прошли панихиды о приснопамятных вождях и воинах.

Ранее «КП-Томск» писала, что 98-летняя труженица тыла из отдаленной деревни дождалась частицу Вечного огня

