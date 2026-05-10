98-летняя труженица тыла из томской деревни дождалась частицу Вечного огня

Для Ульяны Возовских частичка огня символизирует память о брате-фронтовике. Фото: ОНФ

В честь Дня Великой Победы в деревню Чумакаевка Бакчарского района привезли частицу Вечного огня из прикремлевского Александровского сада. Активисты томского отделения «Народного фронта» передали ее единственной в Поротниковском поселении труженице тыла. 980летняя Ульяна Ефимовна Возовских всю ночь не спала, ожидая гостей, которым пришлось преодолеть по пути рухнувшую дамбу и бездорожье.

Для пенсионерки из сибирской глубинки частица огня с Могилы Неизвестного Солдата — символизирует память о брате Василии. Он погиб при сражении с фашистами.

Принимая в у себя в доме активистов, Ульяна Ефимовна со слезами на глазах рассказывала, как 14-летним подростком зимой 1942-го заготавливала пихтовые ветки. Их отправляли в качестве целебного масла на фронт. Будучи девочкой, Возовских валила лес, сплавляла его по Кенге и Оби. Жили тогда в бараках, в тяжелейших условиях тайги. Питания не хватало, приходилось мобилизовать все силы, чтобы много трудиться.

Гости преодолели сложный путь, чтобы добраться к пенсионерке в отдаленную деревню. Фото: ОНФ

«От встречи с нами, по словам труженицы тыла, ей стало теплее на душе, и все болезни куда-то отступили. Она будет ждать, когда мы увидимся вновь», — поделились общественники.

На территории Томской области всероссийская акция «Огонь памяти» прошла впервые. Теперь местные жители планируют участвовать в ней ежегодно.

Ранее мы писали, что в регионе высадят 9000 елей в память о павших в войне.

