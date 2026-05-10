Сегодня, в воскресенье 10 мая, в Томске воздух прогреется днем до +19…+21 °С. Ветер подует с юго-востока и с северо-запада со скоростью от 12 м/с до 22 при порывах. Прогноз составили в Гидрометцентре.
Пройдет кратковременный дождь, местами прогремит гроза. За пределами Томска осадки ожидаются обильные, местами выпадет град. Сохранятся облачность с прояснениями.
Жителей Томской области также предупредили о переменном шквалистом ветре скоростью до 25-27 м/с. Также прогнозируют грозы.
«В период 10.05-12.05.26 местами по региону сохранится высокая пожароопасность — четвертого класса», — сообщили синоптики.
Напомним, ранее мы опубликовали штормовое предупреждение МЧС на 10 и 11 мая. Специалисты дали томичам рекомендации на период неблагоприятных метеоусловий.
Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что на двух реках региона ожидается подъем воды.
