Стало известно как малыши заключенных воспитываются в сибирском доме-интернате

У детей созданы условия максимально приближенные к домашней

В женской исправительной колонии в Мариинске работает единственный в Кузбассе «Дом ребенка», где воспитываются 58 детей от новорожденных до четырех лет. Их мамы отбывают наказание в учреждении, но имеют возможность видеться с малышами и даже жить вместе с ними при соблюдении определенных условий. Подробности быта женщин в ИК рассказало издание «Сибдепо».

Беременных женщин наблюдают врачи колонии до момента родов. При первых схватках женщин доставляют в роддом, а после восстановления возвращают в учреждение. Новорожденного привозят обратно после всех необходимых обследований. За развитием детей следят педиатры и психологи, которые оценивают реакцию малышей на окружающую среду и соответствие возрастным нормам.

«Мы не рожали в наручниках», — делятся осужденные мамы. По их словам, во время медицинских процедур в больнице меры безопасности применяются, но в родильном зале таких ограничений нет.

Для матерей, соответствующих требованиям, предусмотрено совместное проживание с детьми в отдельных комнатах. Полина, одна из таких мам, рассказывает о своем дне: подъем в пять утра, завтрак, затем уход за сыном и работа нянечкой в соседней группе. Вечером — чтение сказок и игры до отбоя.

«Я думала, что беременность на зоне — это конец. Хотела аборт, но было уже поздно. Заселилась в колонию и поняла, что здесь не так страшно, как себе представляла», — вспоминает девушка.

Условия в «Доме ребенка» приближены к обычному детскому саду: игровые комнаты, молочная кухня, процедурный кабинет, праздники и утренники с участием мам. Иногда удаётся организовать выезд в парк развлечений — по договорённости с владельцами.

Однако не у всех историй счастливый финал. В «Доме ребёнка» дети могут находиться только до четырех лет.

Если срок мамы больше, малыша передают родственникам или, при их отсутствии, в замещающую семью. Валентина, чей сын подрастает в учреждении, с трудом сдерживает слёзы, говоря о предстоящей разлуке: «Знаю каждую его шишку, как он развивался, когда зубки первые вылезли. На самом деле, это дорогого стоит».

За последние десять лет в учреждении не зафиксировано случаев отказа от детей. Сотрудники стараются создать максимально комфортную атмосферу, чтобы поддержать и мам, и малышей в непростой жизненной ситуации.

