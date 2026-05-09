Движение по проспекту Ленина в Томске открыли раньше срока

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Томске днем 9 мая возобновили движение транспорта по всей протяженности проспекта Ленина. Ограничения, введенные из-за празднования Дня Победы, сняли раньше запланированного времени.
Изначально власти планировали открыть движение после 16:00, однако решение пересмотрели в пользу более раннего возобновления работы магистрали.
Накануне и утром 9 мая часть улиц в центре города была перекрыта для проведения парада, возложения цветов и шествия «Бессмертного полка», приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Возвращение проспекта Ленина к обычному режиму работы позволяет восстановить транспортную доступность центральной части города. Автомобилистам рекомендуют учитывать возможную загруженность дорог после массовых мероприятий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шествие «Бессмертного полка» в Томске завершилось возложением цветов
Томичи возложили цветы к Вечному огню в Лагерном саду в День Победы
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
ЧИТАТЕЛЯМ:
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru