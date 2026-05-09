Движение по проспекту Ленина в Томске открыли раньше срока

Ограничения для автомобилистов сняли раньше срока Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске днем 9 мая возобновили движение транспорта по всей протяженности проспекта Ленина. Ограничения, введенные из-за празднования Дня Победы, сняли раньше запланированного времени.

Изначально власти планировали открыть движение после 16:00, однако решение пересмотрели в пользу более раннего возобновления работы магистрали.

Накануне и утром 9 мая часть улиц в центре города была перекрыта для проведения парада, возложения цветов и шествия «Бессмертного полка», приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Возвращение проспекта Ленина к обычному режиму работы позволяет восстановить транспортную доступность центральной части города. Автомобилистам рекомендуют учитывать возможную загруженность дорог после массовых мероприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шествие «Бессмертного полка» в Томске завершилось возложением цветов

Томичи возложили цветы к Вечному огню в Лагерном саду в День Победы

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru