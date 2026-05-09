В Томской области наказали владельцев самоходной техники

В рамках операции «Лес» владельцам техники выписали штрафов на 60 тысяч рублей

В Томской области подвели итоги профилактической операции «Лес», стартовавшей 1 февраля. Специалисты провели более 250 мероприятий с владельцами самоходных машин в местах их эксплуатации, на участках лесного фонда и при транспортировке лесопродукции.

В ходе 35 совместных рейдов инспекторы выполнили 183 профилактических осмотра техники. Владельцам машин разъяснили требования безопасности при эксплуатации самоходной техники.

В ходе проверок выявлено 63 нарушения. Основные из них — использование транспортных средств без технического осмотра и государственной регистрации, а также управление техникой без удостоверения тракториста-машиниста. Нарушителям назначены штрафы на общую сумму 59 800 рублей.

Профилактическая работа с водителями самоходных машин способствует соблюдению правил безопасной эксплуатации и положительно влияет на общую ситуацию на дорогах. Специалисты напоминают: своевременная регистрация техники и наличие необходимых документов — залог безопасности как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения.

