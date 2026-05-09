В Томской области наказали владельцев самоходной техники

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Томской области подвели итоги профилактической операции «Лес», стартовавшей 1 февраля. Специалисты провели более 250 мероприятий с владельцами самоходных машин в местах их эксплуатации, на участках лесного фонда и при транспортировке лесопродукции.
В ходе 35 совместных рейдов инспекторы выполнили 183 профилактических осмотра техники. Владельцам машин разъяснили требования безопасности при эксплуатации самоходной техники.
В ходе проверок выявлено 63 нарушения. Основные из них — использование транспортных средств без технического осмотра и государственной регистрации, а также управление техникой без удостоверения тракториста-машиниста. Нарушителям назначены штрафы на общую сумму 59 800 рублей.
Профилактическая работа с водителями самоходных машин способствует соблюдению правил безопасной эксплуатации и положительно влияет на общую ситуацию на дорогах. Специалисты напоминают: своевременная регистрация техники и наличие необходимых документов — залог безопасности как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Томской области волонтеры нашли заблудившихся в лесу женщин
Майские работы на дачных участках: подробный агротехнический гид для томичей
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
ЧИТАТЕЛЯМ:
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru