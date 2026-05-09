В томской поликлинике №10 начал работу новый УЗИ-аппарат с поддержкой 3D и 4D

На новом УЗИ-аппарате планируют проводить около 800 обследований в месяц

В Поликлинике №10 Томска приступило к работе новое оборудование для ультразвуковой диагностики. Аппарат, приобретенный за счет средств областного бюджета, поступил в соответствующее отделение учреждения. Стоимость техники составила 7,5 миллиона рублей.

Устройство оснащено современными датчиками, обеспечивающими экспертный уровень детализации органов и структур, и имеет четыре активных порта для быстрого переключения между исследованиями. Новый аппарат поддерживает функции 3D, 4D и продвинутую эластографию. Он применяется для диагностики брюшной полости, щитовидной и молочной желез, почек, сердечно-сосудистой системы и органов малого таза.

Медики планируют выполнять на новом оборудовании до 800 исследований в месяц, что составляет около девяти тысяч процедур в год. Использование современной техники обеспечит высокую точность диагностики и поможет выявлять патологии на ранних стадиях, что напрямую влияет на эффективность и своевременность лечения.

Внедрение нового оборудования направлено на повышение качества оказания медицинской помощи жителям Томска и расширение возможностей диагностической службы поликлиники.

