9 тысяч елей высадят в Томской области в память о павших в войне

За шесть лет добровольцы высадили свыше 160 миллионов памятных деревьев Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Томская область в седьмой раз присоединяется к международной акции «Сад Памяти». 16 мая в окрестностях деревни Головина на площади 3 гектара высадят более 9 тысяч саженцев ели в честь воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Начало мероприятия — в 12:00.

Акция по высадке леса пройдут во всех муниципалитетах региона. Главная цель эколого-патриотического проекта — ежегодная высадка 27 миллионов деревьев по всей России в память о каждом погибшем в годы войны. Инициатива реализуется с 2020 года по поручению Президента России.

В 2026 году акция проходит под эгидой Года единства народов России. В Томской области проживают представители 194 национальностей, они говорят на 155 языках и более 300 наречиях. Исторически жители страны объединяются перед внешней угрозой вне зависимости от этнической принадлежности — так было в годы Великой Отечественной войны, так происходит и сейчас.

Стать частью проекта может любой житель региона. Для участия достаточно выбрать регион на интерактивной карте акции, зарегистрироваться, посадить дерево на своем участке и добавить локацию на карту.

Высадка деревьев в память о героях войны — это не только дань уважения подвигу предков, но и вклад в сохранение природы для будущих поколений. Каждое посаженное дерево становится живым символом благодарности и единства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чеканный шаг и ровный строй: Как томские силовики готовятся к праздничному маршу

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru