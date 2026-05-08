Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2026 16:49

9 тысяч елей высадят в Томской области в память о павших в войне

Деревня Головина станет центральной площадкой международной акции «Сад Памяти»
Екатерина Сафонова
За шесть лет добровольцы высадили свыше 160 миллионов памятных деревьев

За шесть лет добровольцы высадили свыше 160 миллионов памятных деревьев

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Томская область в седьмой раз присоединяется к международной акции «Сад Памяти». 16 мая в окрестностях деревни Головина на площади 3 гектара высадят более 9 тысяч саженцев ели в честь воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Начало мероприятия — в 12:00.

Акция по высадке леса пройдут во всех муниципалитетах региона. Главная цель эколого-патриотического проекта — ежегодная высадка 27 миллионов деревьев по всей России в память о каждом погибшем в годы войны. Инициатива реализуется с 2020 года по поручению Президента России.

В 2026 году акция проходит под эгидой Года единства народов России. В Томской области проживают представители 194 национальностей, они говорят на 155 языках и более 300 наречиях. Исторически жители страны объединяются перед внешней угрозой вне зависимости от этнической принадлежности — так было в годы Великой Отечественной войны, так происходит и сейчас.

Стать частью проекта может любой житель региона. Для участия достаточно выбрать регион на интерактивной карте акции, зарегистрироваться, посадить дерево на своем участке и добавить локацию на карту.

Высадка деревьев в память о героях войны — это не только дань уважения подвигу предков, но и вклад в сохранение природы для будущих поколений. Каждое посаженное дерево становится живым символом благодарности и единства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чеканный шаг и ровный строй: Как томские силовики готовятся к праздничному маршу

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru