Митрополит Ростислав возглавил панихиду по павшим в войне на Южном кладбище

Томичи почтили память воинов ВОВ. Фото: телеграм-канал Владимира Мазура

Сегодня, 8 мая, в канун 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на Южном мемориальном кладбище Томска прошла общегородская панихида по воинам, павшим в годы войны. Богослужение возглавил митрополит Томский и Асиновский Ростислав, ему сослужило духовенство храмов Томска и Северска. Песнопения исполнил сводный хор студентов Томской духовной семинарии и городских священнослужителей.

Почтить память погибших пришли как обычные горожане, так и представители власти. По завершении панихиды митрополит и губернатор обратились к собравшимся с приветственным словом. После участники возложили цветы к монументу Неизвестному солдату.

9 мая, в День Победы, в храмах Томской епархии состоятся благодарственные молебны Господу Богу за дарование Победы и панихиды о воинах, положивших жизнь за веру и Отечество на поле брани, скончавшихся от ран и голода, невинно умученных в пленении и всех, кто трудился ради Победы.

Жители Томска могут присоединиться к молитвенному поминовению в любом из действующих храмов епархии.

