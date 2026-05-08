На трассе под Томском опрокинулся мотоцикл с двумя подростками

В ДТП пострадали 14-летний пассажир и 16-летний водитель. Фото: УМВД России по Томской области

В полицию поступило сообщение о ДТП с двумя несовершеннолетними. Сегодня, 8 мая, около 18:10 на автодороге «Томск — Каргала — Колпашево», в районе остановки «Водозабор», произошло дорожно-транспортное происшествие. Подробности о ДТП рассказали в УМВД России по Томской области.

16-летний водитель мотоцикла «Магнетик-300», не имея водительского удостоверения, двигался с 14-летним пассажиром и, по предварительной информации, утратил контроль над управлением, в результате чего мотоцикл упал на проезжую часть.

Оба подростка получили телесные повреждения и были переданы медицинским работникам. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев происшествия. Свидетелей просят обратиться по адресу: Иркутский тракт, 79, первый этаж, кабинет 103, или позвонить по телефону 8 (3822) 794-699.

Напомним, что управление транспортными средствами несовершеннолетними без соответствующего разрешения запрещено правилами дорожного движения. Родителям стоит обратить особое внимание на безопасность детей и разъяснить им риски, связанные с использованием мототехники без необходимой подготовки и документов.

