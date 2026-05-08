НовостиОбщество8 мая 2026 12:12

Томичи не смогут улететь на юг России до 12 мая

Росавиация продлила ограничения на полеты в южные регионы из-за инцидента с беспилотником
Екатерина Сафонова
Небо на юге России временно закрыто

Жителям Томской области, планирующим поездку на юг страны, придется скорректировать планы: Росавиация продлила приостановку полетов в аэропорты южных регионов до 12 мая 2026 года.

Под ограничения попали авиагавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. В ведомстве отметили, что решение может быть пересмотрено в сторону сокращения срока в зависимости от обстановки.

Пассажирам отмененных рейсов авиакомпании предлагают альтернативные варианты доставки к месту назначения: железнодорожным транспортом или автобусами. Тем, кто уже приобрел авиабилеты, рекомендуется следить за информацией от перевозчика и при необходимости оформлять вынужденный возврат средств.

Для томичей это означает, что прямые рейсы в популярные курортные города временно недоступны. При планировании путешествий стоит закладывать дополнительное время на стыковки через открытые аэропорты или рассмотреть наземные виды транспорта.

