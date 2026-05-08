Томичи не смогут улететь на юг России до 12 мая

Жителям Томской области, планирующим поездку на юг страны, придется скорректировать планы: Росавиация продлила приостановку полетов в аэропорты южных регионов до 12 мая 2026 года.
Под ограничения попали авиагавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. В ведомстве отметили, что решение может быть пересмотрено в сторону сокращения срока в зависимости от обстановки.
Пассажирам отмененных рейсов авиакомпании предлагают альтернативные варианты доставки к месту назначения: железнодорожным транспортом или автобусами. Тем, кто уже приобрел авиабилеты, рекомендуется следить за информацией от перевозчика и при необходимости оформлять вынужденный возврат средств.
Для томичей это означает, что прямые рейсы в популярные курортные города временно недоступны. При планировании путешествий стоит закладывать дополнительное время на стыковки через открытые аэропорты или рассмотреть наземные виды транспорта.
