Томские ученые повысили точность поиска дефектов на подводных трубопроводах

Система позволяет с максимальной точностью определить место повреждения Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Исследователи Томского политехнического университета доказали эффективность фазированных антенных решеток для диагностики подводных трубопроводов. Новая система с высокой точностью определяет место повреждения и выводит акустическое поле на экран компьютера в реальном времени. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Нефть и газ, добываемые в России, поступают к потребителям по трубопроводам, проложенным под реками, озерами, болотами и водохранилищами. Протяженность этих магистралей ежегодно растет, вместе с ней увеличивается и число аварий, наносящих ущерб экологии и экономике. Существующие приборы для контроля подводных участков отличаются низкой производительностью и недостаточной точностью локализации дефектов.

Разработка томских специалистов основана на регистрации сигналов акустической эмиссии. Фазированные антенные решетки обеспечивают электронное сканирование и позволяют применять различные схемы проверки одним прибором. Для повышения четкости обнаружения ученые предложили оригинальный метод обработки сигналов: перемножение данных от отдельных преобразователей с последующим суммированием. Такой подход повышает разрешающую способность системы примерно в два раза по сравнению с традиционными методами.

