В Томской области ввод жилья вырос на 11% на фоне падения в СФО

На фоне томских успехов остальные сибирские регионы продемонстрировали снижение Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В первом квартале 2026 года в Томской области ввели в эксплуатацию 69,1 тыс. кв. м жилья, что на 11% больше аналогичного периода прошлого года. Область стала единственным регионом Сибирского федерального округа, продемонстрировавшим положительную динамику.

При этом в марте объем ввода сократился на 40% до 21,8 тыс. кв. м, а в сегменте индивидуального жилищного строительства падение составило 17,1% до 13,3 тыс. кв. м.

Общий объем строительных работ за три месяца оценивается в 15,2 млрд рублей, что на 3,8% выше показателя 2025 года в сопоставимых ценах. Динамика по месяцам оказалась неравномерной: январь показал снижение на 20,2%, февраль — рост на 64,2%, март — падение на 22,3%.

«Общий объем строительных работ, выполненных в Томской области за I квартал, оценивается в 15,2 млрд рублей (в сопоставимых ценах +3,8% к аналогичному периоду 2025 года). В январе показатель сократился на 20,2%, в марте – на 22,3%; позитивная динамика по итогам квартала была обеспечена февральским приростом на 64,2%».

На фоне томских успехов остальные сибирские регионы продемонстрировали снижение: Тыва — на 85,2%, Новосибирская область — на 54,4%, Омская область — на 35,9%. В целом по СФО ввод жилья упал на 43,2%, по России — на 28,2%.

Для жителей региона рост ввода жилья создает дополнительные возможности для решения жилищных вопросов, однако неравномерная месячная динамика указывает на важность поддержания стабильных темпов строительства в течение всего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томскую больницу оставили без поставок из-за недобросовестного подрядчика

Медицинская информационная система в Томске и области работает штатно

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru