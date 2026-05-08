На двух реках в Томской области ожидается подъем воды

Обь может подтопить приусадебные участки в населенных пунктах Тогур и Инкино

На Оби и Чулыме, начиная с 11 мая, возможен подъем уровней воды. В региональном управлении МЧС предупредили, что достижение опасных отметок на реке возможно в районе Колпашево. Обь может подтопить приусадебные участки в населенных пунктах Тогур, Инкино и Иванкино.

Также с 11 мая возможно повышение уровня воды в реке Чулым в районе сел Тегульдет, Зырянское и поселка Батурино. Вода может зайти на территорию приусадебных участков нескольких населенных пунктов — Орловки, Копыловки, Минаевки и других.

В понедельник, 4 мая, стало известно, что голова ледохода на Оби пересекла границу Томской области и зашла на территорию Ханты-Мансийского автономного округа.

