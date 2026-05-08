На Московском тракте в Томске установили новый светофор

Светофор установили, но пока не включили

Новый светофорный объект установлен в Томске, на пересечении Московского тракта с выездом в микрорайон Левобережный Лайф. По данным городских властей, пока светофор работает в режиме «мигающий желтый».

Ожидается, что установка объекта облегчит жителям микрорайона выезд на оживленную трассу. Жители Левобережного неоднократно заявляли о необходимости регулировки движения на пересечении с трассой.

На прошлой неделе стало известно, что светофор установлен и начал работать на пересечении проспекта Кирова и улицы Вершинина.

