На Московском тракте в Томске установили новый светофор

Новый светофорный объект установлен в Томске, на пересечении Московского тракта с выездом в микрорайон Левобережный Лайф. По данным городских властей, пока светофор работает в режиме «мигающий желтый».
Ожидается, что установка объекта облегчит жителям микрорайона выезд на оживленную трассу. Жители Левобережного неоднократно заявляли о необходимости регулировки движения на пересечении с трассой.
На прошлой неделе стало известно, что светофор установлен и начал работать на пересечении проспекта Кирова и улицы Вершинина.
