Общегородская панихида пройдет 8 мая на Южном кладбище Томска

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что территория на Коларовском тракте обработана от клещей. Фото: Анатолий Налетов, томская епархия РПЦ

Общегородская панихида состоится в пятницу, 8 мая, на Южном мемориальном кладбище Томска. Помолиться о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны, соберутся прихожане томских храмов и духовенство. Возглавит богослужение митрополит Томский и Асиновский Ростислав.

Южное кладбище появилось до Великой Отечественной войны, в 1939 году, действующим оставалось до 1962 года. На его территории захоронено около тысячи солдат и командиров Советской Армии, скончавшихся в томских военных госпиталях в годы Великой Отечественной войны.

До открытия Мемориала славы в Лагерном саду митинги и парады в честь Дня победы проходили именно здесь. В 2010 году в День памяти и скорби, 22 июня, на кладбище был открыт памятник Воину. Сначала скульптура была выполнена в бетоне, затем памятник отлили в бронзе.

