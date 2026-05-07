В регионе продолжают наблюдать «температурные качели»

Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал прогноз ночной погоды на 8 мая. Предпраздничные сутки начнутся для томичей с плюсовой температуры воздуха: +9…+11°С. По области местами будет значительно холоднее: до нуля градусов. В некоторых районах обещают +12.

На территории всего региона сохранится переменная облачность. В отдельных локациях, особенно на севере, скорость юго-западного ветра будет достигать 14-19 метров в секунду.

«В Томске — преимущественно без осадков. По области — местами кратковременные дожди и грозы», — предупредили местных жителей синоптики.

Добавим, что в течение предстоящей ночи, по данным сервиса «Яндекс.Погода», ожидаются четырехбалльные магнитные бури.

Ранее мы писали, что в 2026 году в Томской области прогнозируют дождь в День Победы.

