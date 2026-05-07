В Томской области осталось 19 живых участников Великой Отечественной войны

Самому старшему из них исполнилось 104 года

Накануне Дня Победы в регионе озвучили актуальную статистику: сейчас в Томской области проживают всего 19 участников Великой Отечественной войны. Десять из них живут в Томске.

Самому молодому фронтовику из Томской области 89 лет, а самому старшему в 2026 году исполнилось 104 года. Такие данные на пресс-конференции привела заместитель начальника областного департамента соцзащиты Ирина Куракина.

Всего в регионе насчитывается чуть более 1200 человек, имеющих статус ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 837 тружеников тыла, 31 бывший несовершеннолетний узник фашизма, 26 жителей блокадного Ленинграда и 357 вдов участников войны.

С 2023 года участники и инвалиды войны ежемесячно получают по десять тысяч рублей плюс дополнительные выплаты. С 2025 года в регионе ввели статус «дети войны», которым к 9 Мая перечисляют по две тысячи рублей. Ко Дню Победы фронтовикам выплачивают по 50 тысяч рублей, а узникам концлагерей, вдовам и блокадникам — по десять тысяч.

В год 80-летия Победы всех участников войны, проживающих в Томске, удостоили звания Почётного гражданина города. Теперь они ежемесячно получают дополнительно 25 тысяч рублей.

Региональные меры социальной поддержки направлены на обеспечение достойной жизни ветеранам и приравненным к ним категориям граждан. Своевременное информирование о положенных выплатах и льготах помогает гражданам реализовать свои права на государственную помощь.

