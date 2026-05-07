В Томской области с января добыто сто особей волков

Томских охотников поблагодарили за вклад в сохранение природного баланса региона

Областной департамент охотничьего и рыбного хозяйства 7 мая объявил об успешном завершении мероприятий по регулированию численности волков.

«100 охотников получили денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей (с удержанием НДФЛ, согласно законодательству РФ) за каждого добытого зверя», — говорится в релизе.

Вознаграждение за добычу волков в регионе выплачивалось с января 2026 года. Охотник, чтобы получить деньги, должен был продемонстрировать шкуру добытого волка с целыми ушами. После осмотра половину уха волка отрезали, чтобы охотник не смог повторно использовать шкуру для получения вознаграждения.

Для оптимизации численности волков в регионе на 2025-2026 годы был установлен лимит добычи в сто особей.

