Томские спасатели украсили окна в знак памяти о Великой Победе

В акции приняли участие сотрудники МЧС вместе с семьями. Фото: МЧС России по Томской области

Сотрудники главного управления МЧС России по Томской области присоединились к патриотической акции «Окна Победы», приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Инициатива направлена на сохранение исторической памяти и передачу традиций празднования молодому поколению.

В знак уважения к подвигу защитников Отечества окна подразделений украшены символами Победы: георгиевскими лентами, алыми звездами, силуэтами Вечного огня, изображениями голубей мира и надписями «9 Мая» и «Спасибо за Победу».

Акция проводится уже в пятый раз и объединяет жителей региона в преддверии главного праздника. Участие сотрудников экстренных служб в таких мероприятиях — знак уважения и глубокой благодарности ветеранам.

Традиция оформления окон к 9 мая получила широкое распространение по всей России. Она позволяет создать праздничную атмосферу в городах и селах, а также выразить признательность старшему поколению без массовых мероприятий.

Акция продлится до 9 мая. Специалисты рекомендуют жителям Томской области также присоединиться к инициативе и украсить окна своих домов и квартир символами Победы.

